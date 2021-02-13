MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'nin Minnesota eyaletinde 26 Şubat 'Azerbaycan Günü' ilan edildi
ABONE OL
13.02.2021 - 21:35 | | AA

ABD'nin Minnesota eyaletinde 26 Şubat 'Azerbaycan Günü' ilan edildi

ABD'de Minnesota eyaleti Valisi Tim Walz, 26 Şubart'ı "Azerbaycan Günü" ilan etti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde 26 Şubat 'Azerbaycan Günü' ilan edildi

Walz, yaptığı yazılı açıklamada, Minnesota'daki Azerbaycan kökenli Amerikalıların çoğunun Hocalı katliamından kurtulan nesil ve aileleri olduğunu ifade etti.

Azerbaycan kökenli Minnesotalıların eyaletteki Azerbaycan kültürü, dili, tarihi ve mirasını zenginleştirdiğini belirten Walz, Minnesota'daki Azerbaycan toplumunun, yeri doldurulamaz rolü ve eyalete getirdiği çeşitliliği onurlandırdıklarını ve bu nedenle 26 Şubat'ı "Azerbaycan Günü" ilan ettiğini kaydetti.

Bakan Koca o görüntüleri paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz varSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollanda'da bir televizyon kanalının, Türkiye'deki sağlık ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamak için yaptığı çalışmaların örnek gösterildiği haberini paylaşarak, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Ateş çemberinde' deprem! 5.2 ile sarsıldı

'Ateş çemberinde' deprem! 5.2 ile sarsıldı

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Son dakika! Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum...

Son dakika! Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet