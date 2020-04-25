25.04.2020 - 01:17 | | AA
ABD'nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini geçti
ABD'de, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınından New York'tan sonra en fazla etkilenen ikinci eyalet olan New Jersey'de, vaka sayısı 100 bini geçti.
New Jersey Valisi Phillip Murphy, güncel rakamları verdiği basın toplantısında, New Jersey'de dün vaka sayısının 102 bin 106'ya, can kaybının da 5 bin 617'ye ulaştığını belirtti.
Böylelikle New Jersey, ülkede New York'tan sonra 100 bin eşiğini geçen ikinci eyalet oldu.
Vali Murphy, öte yandan eyalet genelinde hastanede yatanların sayısında azalma olduğunu belirtirken, bazı bölgelerde ise virüsün hızla yayılmaya devam ettiği uyarısında bulundu.
Murphy, "Özellikle eyaletin orta ve güney bölgelerinde, virüsün yayılmasını önlemede gerileme var, buna müsaade edemeyiz." ifadesini kullandı.
Eyalette bugün 3 bin 47 yeni vaka ve Kovid-19 bağlantılı 253 can kaybının rapor edildiği kaydedildi.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.