ABD'nin New Jersey eyaletinde okullar yıl sonuna kadar kapalı kalacak

New Jersey Valisi Phil Murphy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''New Jersey okullarının yüz yüze eğitim uygulaması yıl sonuna kadar kapalı kalacaktır.'' ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın gereğiyle ilgili çocukların, eğitimcilerin ve ailelerin sağlığını korumak olduğu açıklaması yapan Murphy, bilim ve güvenlik rehberliğinde en iyi hareket tarzının bu olduğunu belirtti.

Marttan bu yana çevrimiçi eğitim veriliyor

Yaklaşık 9 milyon kişinin yaşadığı New Jersey’de, Kovid-19 salgınıyla etkin mücadele için kapatılan okullarda marttan bu yana çevrimiçi eğitim veriliyor.

New Jersey dışında ülkenin birçok eyaletinde de eğitim yılının geri kalanında okulların kapalı kalması kararı alınmıştı.

ABD’de, New York’tan sonra salgının en çok etkilediği ikinci eyalet olan New Jersey’de bugüne kadar 128 bin Kovid-19 vakası ve 8 bine yakın ölüm tespit edildi.