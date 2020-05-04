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04.05.2020 - 23:21 | | AA

ABD'nin New Jersey eyaletinde okullar yıl sonuna kadar kapalı kalacak

ABD’de yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının en çok etkilediği ikinci eyalet olan New Jersey’de okulların yıl sonuna kadar kapalı kalacağı bildirildi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde okullar yıl sonuna kadar kapalı kalacak

 

New Jersey Valisi Phil Murphy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''New Jersey okullarının yüz yüze eğitim uygulaması yıl sonuna kadar kapalı kalacaktır.'' ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın gereğiyle ilgili çocukların, eğitimcilerin ve ailelerin sağlığını korumak olduğu açıklaması yapan Murphy, bilim ve güvenlik rehberliğinde en iyi hareket tarzının bu olduğunu belirtti.

Marttan bu yana çevrimiçi eğitim veriliyor

Yaklaşık 9 milyon kişinin yaşadığı New Jersey’de, Kovid-19 salgınıyla etkin mücadele için kapatılan okullarda marttan bu yana çevrimiçi eğitim veriliyor.

New Jersey dışında ülkenin birçok eyaletinde de eğitim yılının geri kalanında okulların kapalı kalması kararı alınmıştı.

ABD’de, New York’tan sonra salgının en çok etkilediği ikinci eyalet olan New Jersey’de bugüne kadar 128 bin Kovid-19 vakası ve 8 bine yakın ölüm tespit edildi.

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklamaMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek, sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. Sınav 2 oturumdan oluşacak. 45 dakikalık bir ara bulunacak ve çocuklarımız okulun bahçesine çıkacaklar” dedi.
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