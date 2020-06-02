MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'nin St. Louis kentindeki protestolarda 4 polis vuruldu
ABONE OL
02.06.2020 - 10:11 | | AA

ABD'nin St. Louis kentindeki protestolarda 4 polis vuruldu

ABD'de Minneapolis kentinde, 25 Mayıs'ta George Floyd adlı siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından, şiddetli protestoların yaşandığı St. Louis'de 4 polis vuruldu.

ABD'nin St. Louis kentindeki protestolarda 4 polis vuruldu

ABD'de Minneapolis kentinde, 25 Mayıs'ta George Floyd adlı siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından, şiddetli protestoların yaşandığı kentlerden Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de, polise ateş açıldığı bildirildi.

St. Louis Polis Teşkilatının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, gece saatlerinde protestoları kontrol altına almak için kent merkezinde görevli polislere silahla ateş açıldığı, saldırıda 4 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Yaralı polislerin bölgedeki bir hastaneye sevk edildiği, bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarılan açıklamada "Kent merkezindeki polislerimiz halen ateş altında, bu konuda bilgi paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

EN AZ 40 KENTTE GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR
Amerikan medyasının derlediği haberlerde, Floyd protestolarında 7. gün geride kalırken, ülke genelinde en az 40 kentte pazartesi gecesi sokağa çıkma yasağının uygulandığı bildirildi.

Başkent Washington ve New York da dahil ülkenin önde gelen birçok kenti yeni haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamış oldu. Söz konusu kentlerin çoğunda salı gecesi de aynı yasak uygulanmaya devam edecek.

Benzer şekilde en az 23 kentte de Ulusal Muhafız Birliklerinin polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Taksici, 22 lira için kadın müşteriye saldırdıBeyoğlu’nda doğum yapan ablasının yanına gitmek için taksiye binen Fas uyruklu genç kadın, 22 lira için taksicinin saldırısına uğradı. Aracın içerisinde kadına tokat atan taksici, dışarıda da yere yatırıp boğazını sıktı. Dehşet anları araç kamerasına saniye saniye yansırken, genç kadının darp raporu alarak şikayetçi olduğu taksici serbest bırakıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20 bin liralık altın çaldılar, kadınlarla eğlenirken yakalandılar

20 bin liralık altın çaldılar, kadınlarla eğlenirken yakalandılar

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

Son dakika... İstinaf, hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbedi yerinde buldu!

Son dakika... İstinaf, hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbedi yerinde buldu!

Sıradaki Haber