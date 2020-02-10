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10.02.2020 - 21:15 | | AA

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'ye geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ve Almanya'yı ziyaret ederek Suriye ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'ye geliyor

 

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Özel Temsilci Jeffrey'nin beraberindeki heyetle bugün Türkiye'ye hareket edeceği bildirildi.

Türkiye'de üst düzey Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerde, ortak endişeler ve Rusya destekli Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırının ele alınacağı belirtilen açıklamada, özellikle 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasına ilişkin sürecin görüşüleceği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Jeffrey'nin 13 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Münih Güvenlik Zirvesi'ne katılacağı kaydedilirken, "Büyükelçi Jeffrey, Suriye'de istikrarı ve güvenliği teşvik ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini sağlama çabalarımızı tartışmak üzere meslektaşlarıyla ve üst düzey yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak." ifadelerine yer verildi.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.
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