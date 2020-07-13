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13.07.2020 - 21:29 | | AA

ABD'yi sallayan iddia! Beyaz Saray'ın hedefinde Fauci var

Beyaz Saray'ın, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin yeni tip corona virüs (covid-19) ile ilgili çelişkili açıklamalarını kullanarak Fauci'yi "zayıflatmaya" çalıştığı iddiaları gündeme oturdu.

ABD'yi sallayan iddia! Beyaz Saray'ın hedefinde Fauci var

 

Kovid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, Beyaz Saray içinde Donald Trump yönetimi ile bilim insanları arasındaki fikir ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.

Washington Post'un ele geçirdiği belgeye göre, Beyaz Saray ekibi, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün de üyesi olan Fauci'nin salgının başından bu yana yaptığı çelişkili açıklamaları derleyerek bunu basına vermeyi ve Fauci'yi "zayıflatmayı" hesaplıyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Washington Post'un kendilerine Trump'ın "Fauci yanlış şeyler yaptı" açıklamasına ilişkin bir soru yönelttiğini söyledi.

McEnany, "Bizim Washington Post'a gönderdiğimiz not, onların sorusuna yanıttı ve basınla paylaşılmadı. Trump ve Fauci iyi anlaşıyorlar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ülkede artan vaka sayılarına rağmen ölüm oranlarının düştüğünü gerekçe göstererek salgına karşı "zafer" ilan etse de Fauci ülkenin daha kötü günler yaşayabileceği uyarısında bulunuyor.

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