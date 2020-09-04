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04.09.2020 - 07:00 |

ABD’yi şok eden görüntüler

ABD’de polis şiddetine ilişkin haberlere bir yenisi eklendi.

ABD’yi şok eden görüntüler

New York eyaletinin Rochester kentinde Mart ayında öldürülen siyahi Daniel Prude’un, polisin kafasına poşet geçirmesi sonrası boğularak öldüğüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olayın ardından bir hafta komada kalan ve hayatını kaybeden Prude’un otopsi raporunda, ölüm nedeni olarak “fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları” ifadesinin geçtiği bildirildi.

Ağabey Joe Prude, “Polisi, kardeşim için yardım istemek adına aramıştım, linç edilmesi için değil” dedi. Prude’un polis gelmeden önce sokaklarda çıplak koştuğu, ancak polis geldikten sonra emirlere uyduğu kaydedildi. Görüntülerde Prude’un konuşurken tükürük saçtığı ve kendisinin koronavirüs olduğunu söylediği görülürken, polisin kafasına poşet geçirdiği ve yere bastırdığı yer alıyor. Olay, ABD’yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetinden iki ay önce gerçekleşti. 

İzmir'de sosyal mesafe unutulduYurt genelinde gorona virüs vakalarında artış yaşandığı belirlenen İzmir'de vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
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