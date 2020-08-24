Ablası Trump’a ‘sahtekar’ dedi

Trump’ın ablası olan 83 yaşındaki Maryanne Trump Barry’nin Washington Post tarafından elde edilen gizli ses kayıtlarında başkanı sertçe eleştirdiği ortaya çıktı. Gizli ses kaydına göre, Barry kardeşinin ‘ilkeleri’ olmadığını belirtti ve ‘ona güvenemezsin’ dedi; ayrıca başkanlığı boyunca ‘yalan’ söylediğini öne sürdü.

Başkanı ‘sahtekarlığı’ nedeniyle eleştiren Barry, tartışmalı göçmen politikaları nedeniyle Trump’ı ‘zalim’ olarak nitelendirdi. Maryanne Trump, “Prensipleri yok” diyerek nitelendirdiği Donald Trump’ın üniversite sınavına kendi adına başka birisini soktuğunu da söylüyor.