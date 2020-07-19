AB’nin geleceği müzakere masasında

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programını ve gelecekteki bütçeyi müzakere etmek için gerçekleştirdikleri zirvede dün ikinci gündü. AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in başkanlık ettiği zirveye, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı.

Liderleri, Kovid-19 krizinin başlangıcından bu yana ilk defa fiziksel olarak bir araya getiren zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar Euroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon Euroluk AB’nin 2021-2027’deki bütçesini belirleyecek “Çok Yıllı Mali Çerçeve” taslağı ele alındı.

Hollanda engeli

Cumartesi günü gerçekleşen görüşmelerde bir sonuca ulaşılamazken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin liderler arasında en katı tutumu sergilediği ve paranın nasıl harcandığı konusunda bir kontrol sistemi talep ettiği öğrenildi. Rutte, “Bunu bütün Avrupa için yapıyorum, çünkü İtalya ve İspanya’nın bu krizden güçlenerek çıkmaları onların da yararına” ifadelerini kullandı. Konsey Başkanı Michel’in, Hollanda’nın sert tutumunu yumuşatmak adına dün yeni bir öneriyle masaya geldi. Hollanda’nın bu yeni öneriye nasıl bakacağı merak konusu.

AB ülkeleri içinde “Tutumlu 4’lü” olarak adlandırılan Danimarka, Hollanda, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor. Kuzey 4’lüsü, İtalya ve İspanya başta olmak üzere bütçesini doğru yönetemeyen ülkelere 500 milyar Euro hibe yapılmasına karşı çıkıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine “koşullu” biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor. Söz konusu ülkeler, hibe verilmesi durumunda sıkı bir denetim mekanizması da talep ediyor.