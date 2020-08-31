Abu Dabi'de restoranda patlama: Çok sayıda yaralı var

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki bir restoranda meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Polisten yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin gaz patlaması olabileceği belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yölendirilirken, yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.