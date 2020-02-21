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21.02.2020 - 11:53 | | DHA

AcÄ± gerçek 15 gün sonra ortaya çÄ±ktÄ±!

Manisa'nÄ±n Yunusemre ilÃ§esinde, 15 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p olarak arananÂ zihinsel engelli Dilek TÃ¼rel'in, Spil DaÄŸÄ± eteklerinde cansÄ±z bedeniÂ bulundu.Â

AcÄ± gerçek 15 gün sonra ortaya çÄ±ktÄ±!

Manisa Yunusemre Åžehzadeler ilÃ§esindeki Spil DaÄŸÄ± eteklerinde, dÃ¼n saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda kadÄ±n cesedi olduÄŸunu gÃ¶ren Ã§oban, jandarmayÄ± aradÄ±. Ä°hbarla bÃ¶lgeye gelen jandarma ekipleri,Â cansÄ±z bedenin, 6 Åžubat'taÂ annesine "Ã‡arÅŸÄ±ya gezmeye gidiyorum" diyerek, Barbaros Mahallesi'ndeki evinden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra kaybolan, zihinsel engelli Dilek TÃ¼rel'eÂ (49) ait olduÄŸunu belirledi.

CansÄ±z bedendeÂ darp ile kesici ve delici alet izi olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. TÃ¼rel'in cesedi, jandarma ve savcÄ±nÄ±n olay yerindeki incelemelerinin ardÄ±ndan Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli TÄ±p Kurumu morguna gÃ¶nderildi. Dilek TÃ¼rel'in kesin Ã¶lÃ¼m nedeni, otopsi sonucuÂ belli olacak.Â 

ÅžiÅŸli'de bebeÄŸin çöp konteynerine bÄ±rakÄ±lma anÄ± kameradaÄ°stanbul ÅžiÅŸli'de temizlik iÅŸçileri tarafÄ±ndan bulunan bebeÄŸin çöp konteynerine bÄ±rakÄ±lma anÄ±na ait kamera görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±.
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