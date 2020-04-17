‘Adem ve Havva’ adıyla gelmişler

Dünyanın en eski monarşilerinden biri olan Danimarka Kraliçesi II. Margrethe’nin dün 80’inci yaş günü kutlaması münasebetiyle ülkenin önde gelen tabloid gazetelerinden B.T, kraliçenin bilinmeyen 80 yönünü yayınladı. Margrethe’nin, bilinmeyen yönlerinden 13. sırada yer alan Türkiye’de geçirdiği balayı, “Hayati tehlikeli balayı” başlığıyla verildi.



Türkiye’ye ‘Adam ve Eva Mörk’(Adem ve Havva Karanlık) takma ad ve soyadıyla gelen o zamanlar prenses olan kraliçe ile 2018 yılında ölen eşi prensin balayıları esnasında denizde yüzerken aniden gelen sinsi aşırı akıma kapılarak boğulmaktan son anda zar zor kurtuldukları anlatıldı.



