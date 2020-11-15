Adil korona tedavisi için 70 milyon $

Vakıf, fakir ülkelere de koronavirüs aşısının gidebilmesini amaçlayan GAVI aşı ittifakının önderlik ettiği “COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdü”ne (AMC) 50 milyon dolar, birkaç Kovid-19 aşı adayının geliştirilmesine ortak fon sağlayan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’na (CEPI) da 20 milyon dolar ödeme yapacağını bildirdi. Vakıftan yapılan açıklamada, paranın koronavirüs salgınına karşı aşı ve tedavileri geliştirme ve dağıtmaya yönelik küresel çabalara gideceğini ve diğer uluslararası bağışçıların da artık daha fazla taahhütte bulunacağını umdukları belirtildi.

Vakfın eş başkanı Melinda Gates yaptığı açıklamada, “Nerede yaşarsak yaşayalım testlere, ilaçlara ve aşılara herkesin eşit şekilde erişmesini sağlamalıyız” ifadesine yer verdi. CEPI ve GAVI, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte Kovid-19 ilaçlarına, testlerine ve aşılarına adil erişimi hızlandırmayı amaçlayan ve “Kovid-19 Araçlarına Erişim (ACT) Hızlandırıcı” olarak bilinen küresel bir programa ortak liderlik ediyor. GAVI, programın bir parçası olan COVAX tesisinin 2021’in sonuna kadar 2 milyar doz Kovid-19 aşısı sağlamayı hedeflediğini söyledi. Dozların, COVAX’a katılan tüm ülkelerdeki insanlara sunulacağını ve AMC aracılığıyla 92 en fakir ülkeye neredeyse bir milyar doz gideceğini belirtti.