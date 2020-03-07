Afganistan’a barış bir türlü gelmiyor!

Afganistan’ın başkenti Kabil’de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine roketli ve silahlı saldırı düzenlendi. Kabil’in Musalla bölgesinde Şii Hazara azınlığın eski lideri Abdul Ali Mezari’nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle yapılan anma töreninde, Yüksek Barış Şûra Başkanı Kerim Halili’nin konuşması sırasında roketli ve silahlı saldırıda bulunuldu. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırıda 32 sivilin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu kaydetti. İki saldırgan etkisiz hale getirilirken, NATO güçleri de Afgan güvenlik görevlilerine yardım etti.

Afganistan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 81 kişinin de yaralandığını duyurdu. Törene katılan Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili ve Hazara liderlerinden Muhammed Muhakkik’in saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Taliban reddetti

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, sosyal medya hesabından, saldırının insanlığa ve Afganistan’ın ulusal birliğine karşı suç olduğu paylaşımında bulundu.

Taliban ise yaptığı açıklamada saldırıyla bağlantılarının olmadığını belirtti. Geçen yıl aynı anma töreninde düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, terör örgütü DAEŞ’in varlık gösterdiği Afganistan’da daha önce de bu örgüt militanları tarafından Şii azınlığı hedef alan intihar saldırıları düzenlenmişti.

Bu saldırı Taliban’ın ABD ile barış anlaşması imzalaması sonrası ülkede gerçekleşen en kanlı saldırı oldu. Anlaşmaya göre, örgütün yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla ABD ve müttefikleri Afganistan’daki tüm askerlerini Nisan 2021’e kadar çekecek. Ancak anlaşma şartları arasında Taliban’ın DAEŞ gibi terör örgütlerini kontrol alması da yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, “Afganistan’da barış ve uzlaşı çabalarının hız kazandığı kritik bir dönemde gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Şiddet ve terör eylemleriyle bir sonuca varılamayacağını yineliyoruz. Tüm Afgan halkına ve onların siyasi temsilcilerine birlik ve dayanışma çağrısında bulunuyoruz” ifadesi yer aldı.

Tunus’taki ABD elçiliğine saldırı

ABD’nin Tunus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında güvenlik güçlerinden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Başkent Tunus’taki ABD Büyükelçiliği yakınında gerçekleştirilen saldırının, iki intihar eylemcisi tarafından düzenlendiği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, iki intihar eylemcisinin büyükelçilik yakınındaki güvenlik kontrol noktasını hedef aldığı belirtildi.

ABD’nin Tunus Büyükelçiliği’nin bulunduğu başkentin Buhayra bölgesi, çok sayıda diplomatik misyonun yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluşların temsilciliklerine de ev sahipliği yapıyor. Ülkede faaliyet gösteren terör örgütü DAEŞ, geçtiğimiz yıl yapılan üç saldırıyı üstlenmişti.