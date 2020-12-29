Afganistan'da 2 doktor kaçırıldı

Pervan Cinayet Büro Amiri Muhammed Sadık Haşimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Bagram ilçesinde görev yapan 2 doktorun kimliği belirsiz silahlı 3 kişi tarafından hastaneden kaçırıldığını söyledi.

Doktorların nereye götürüldüğünün bilinmediğini ifade eden Haşimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.