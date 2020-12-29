29.12.2020 - 12:45 | | AA
Afganistan'da 2 doktor kaçırıldı
Afganistan'ın Pervan vilayetinde 2 doktor kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldı.
Pervan Cinayet Büro Amiri Muhammed Sadık Haşimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Bagram ilçesinde görev yapan 2 doktorun kimliği belirsiz silahlı 3 kişi tarafından hastaneden kaçırıldığını söyledi.
Doktorların nereye götürüldüğünün bilinmediğini ifade eden Haşimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Türk profesörden çarpıcı yorum: Mutasyon değiştirdiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, bağışıklık kazanılması için bugüne kadar toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğinin söylendiğini ancak virüsün mutasyona uğramasıyla bunun biraz daha yukarı çıkmasının söz konusu olduğunu belirtti.