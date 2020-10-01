01.10.2020 - 12:09 | | AA
Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bomba yüklü araçla askeri karakola düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, bomba yüklü araçla Helmand'ın Vazir bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.
Saldırıda 5 güvenlik görevlisiyle 4 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 1 çocuğun da yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.