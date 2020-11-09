MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 16 yaralı
ABONE OL
09.11.2020 - 10:48 | | AA

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 16 yaralı

Afganistan'ın Kandahar kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 16 yaralı

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, dün, Kandahar'a bağlı Maiwand ilçesinde yerel saatle 20.00 sularında bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların Maiwand ve Kandahar'daki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardıDiyarbakır-Mardin karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışığı ihlal ettiği iddia edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

Edirne ormana atılmış çöp poşetinde ölmüş köpek bulundu

Edirne ormana atılmış çöp poşetinde ölmüş köpek bulundu

Sıradaki Haber