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18.10.2020 - 12:11 | | AA

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı... 12 ölü

Afganistan'ın Gor vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı... 12 ölü

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Gor Emniyet Müdürlüğü binasını hedef aldığını söyledi. 

Saldırıda 12 sivilin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını bildiren Aryen, saldırıyı "cinayet" olarak niteledi. 

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

"Kanuni" Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor!Türkiye'nin Fatih ve Yavuz'dan sonraki üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'na gitmek üzere, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişine başladı. Sabah saat 08.00'de Ege Denizi'nden Boğaza giriş yapan Kanuni'nin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz geçişi yapan Kanuni'yi Kurtarma-9 römorkörü çekerken, diğer römorkörler de eşlik etti ve su sıkarak vatandaşları selamladı. Sahilde ise çok sayıda vatandaş, Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Kanuni'yi Türk bayraklarıyla selamladı.
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