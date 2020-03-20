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20.03.2020 - 10:38 | | AA

Afganistan'da bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü

Nahreyin ilçe Kaymakamı Fazluddin Muradi, basına yaptığı açıklamada, Nahreyin'in Şeyh Celal bölgesindeki polis karakolu yakınına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda, 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini bildiren Muradi, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade etti.

Muradi, bombanın bölgeye Taliban üyelerince yerleştirildiğini öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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