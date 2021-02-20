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20.02.2021 - 10:24 | | AA

Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Darul Aman Caddesi ve Kart-i Pervan bölgelerinde bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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