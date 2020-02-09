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09.02.2020 - 12:58 | | İHA

Afganistan'da çatışma: 2 ABD ve 6 Afgan askeri öldü

Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde Afgan ve ABD askerleri arasında çıkan çatışmada 2 ABD, 6 Afgan askerinin hayatını kaybettiği, 6 Amerikan servis üyesinin de yaralandığı açıklandı.

Afganistan'da çatışma: 2 ABD ve 6 Afgan askeri öldü

Afganistan'da ortak operasyonlar sırasında 2 ABD ve 6 Afgan askerinin hayatını kaybettiği, 6 Amerikan servis üyesinin de yaralandığı açıklandı. Afganistan'da bulunan ABD Ordu Sözcüsü Albay Col Sonny Leggett yaptığı açıklamada, "Mevcut raporlar, ABD ve Afgan gücüne Afgan üniformalı bir kişinin makineli tüfekle ateş açtığını gösteriyor. Hala bilgi topluyoruz ve saldırının arkasındaki sebep veya sebep şu anda bilinmiyor" ifadelerini kullandı. Leggett, ölümlerin ortak bir tatbikat sırasında Afgan ve Amerikan askerleri arasında çıkan bir çatışmada meydana geldiğini, Afgan ordusuna sızan Taliban üyesi askerler tarafından mı yoksa ABD ve Afgan birlikleri arasındaki çıkan bir çatışma sonucundan mı kaynaklandığının henüz binmediğini belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

7. ABD Özel Kuvvetler Grup Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Afganistan'da yaşanan olayda askerlerin öldüğü doğrulandı.
Nangarhar eyaleti meclis üyesi Sohrab Qadri ise "Ateş açan saldırgan çatışma sırasında öldürüldü" dedi.

Öte yandan, bölgedeki yollardan ve çevre köylerden Taliban'ın temizlenmesine yönelik operasyonlar düzenleniyordu. ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, "Afganistan'da birçoğu suçsuz yüz binlerce kişiyi öldürmek istemiyorum. Diğer milletlere hizmet etmek bizim görevimiz değil. Amerika'nın en uzun savaşını bitirmeye ve askerlerimizi evlerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

 

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