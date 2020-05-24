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24.05.2020 - 04:22 |

Afganistan'da flaş gelişme! Taliban ve hükümet arasında arasında ateşkes ilan edildi

Taliban ile Afganistan hükümeti arasında Ramazan Bayramı nedeniyle karşılıklı ateşkes ilan edildi.

Afganistan'da flaş gelişme! Taliban ve hükümet arasında arasında ateşkes ilan edildi

Taliban'dan yapılan açıklamada, vatandaşın rahatça bayramı geçirmesi için bayram süresince ateşkes yaptıkları bildirildi.

Ülke genelindeki militanların bu 3 gün içerisinde asla saldırı düzenlemeyeceği vurgulanan açıklamada, karşı taraftan saldırı gerçekleştiği takdirde ise gerekli karşılığın verileceği kaydedildi.

Açıklamada, militanların ayrıca ateşkes süresince kontrollerinde bulundurduğu bölgelerin dışına çıkmayacağı belirtildi.

Afgan hükümetinden açıklama

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de Taliban'ın ateşkes kararını olumlu karşıladıklarını ve kendilerinin de bayram günlerinde ateşkes kararı aldıklarını bildirdi.

Gani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin de aynı şekilde bayram günlerinde Taliban'a karşı hiçbir operasyon düzenlemeyeceğini aktardı.

'Maske tak' diye uyaran güvenlik görevlisine testereyle saldırdıKocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisine otomobilinin bagajından aldığı testereyle saldırmaya çalıştı. O onları sosyal medya hesabından paylaşan hastane başhekimi Mustafa Güneş, "Sırf toplumun sağlığını koruma amacıyla yapılan bu uyarıya arabasından çıkardığı testere ile saldıran bu şahsı şiddetle lanetliyorum" dedi.
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