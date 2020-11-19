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19.11.2020 - 11:16 | | AA

Afganistan'da havan saldırısı, çok sayıda ölü var

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde düzenlenen havan saldırısında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 sivil öldü.

Afganistan'da havan saldırısı, çok sayıda ölü var

ToloNews'in haberine göre, Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kunduz'un Taluka ilçesinde sivillerin yaşadığı evlere havan topunun isabet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Taliban'ın düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 sivilin öldüğü, 6 sivilin yaralandığı belirtildi.

Taliban konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kunduz'un İmam Sahip ve Dest-i Arçi ilçeleri son günlerde Afgan güvenlik güçleriyle Taliban arasında çatışmalara sahne olmuştu.

Iota Kasırgası yıkıp geçiyorYollar ve köprüler yıkıldı, havalimanındaki uçakların videosu sosyal medyayı sarstı. On binlerce insan evini terk etti, onlarca ölü var ve yetkililerin yaptığı yeni uyarı kıyamet habercisi gibi.
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