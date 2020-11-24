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24.11.2020 - 19:39 | | DHA

Afganistan'da iki ayrı patlama: 17 ölü, 50 yaralı

Afganistan'ın Bamyan bölgesinde market alanında meydana gelen iki ayrı patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Afganistan'da iki ayrı patlama: 17 ölü, 50 yaralı

Patlamalar, Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Bamyan bölgesinde bulunan market alanında iki ayrı patlama meydana geldi.

Yerel medya, patlama sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Henüz saldırıları üstlenen olmadı.

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 24 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, " Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." dedi.
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