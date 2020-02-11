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11.02.2020 - 09:41 | | milliyet.com.tr

Afganistan'da intihar saldırısı

Kabil'deki bir askeri okulun yakınlarında bir saldırgan kendini havaya uçurdu, yetkililer en az beş can kaybı olduğunu bildiriyor.

Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil, güne patlama sesleriyle başladı.

Kentteki Marşal Fehim Askeri Akademisi girişinde bir intihar saldırısı gerçekleşti. Sabah trafiğin en yoğun olduğu saatlerde saldırganın kendisini havaya uçurmasıyla en az beş kişi öldü.

İçişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenlerden ikisinin sivil, üçününün ise askeri personel olduğunu açıkladı. Reuters, 12 yaralının beşinin sivil olduğunu bildiriyor.

İntihar saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de Batılı tipte eğitim veren Marşal Fehim Ulusal Savunma Üniversitesi, sıklıkla saldırılara hedef olan bir yer. Mayıs 2019'da terör örgütü DEAŞ, akademiye saldırı düzenlemişti.

Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldıİçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.
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