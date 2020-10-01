01.10.2020 - 09:50 | | AA
Afganistan'da katliam gibi kaza...10 ölü!
Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Herat vilayetinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
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Herat ValiliÄŸi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ceylani Farhad, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Herat'Ä±n Edresken ilÃ§esinde bir yolcu otobÃ¼sÃ¼n karÅŸÄ±dan gelen minibÃ¼sle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Kazada 10 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini ifade eden Farhad, 6 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Farhad, kazanÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin dikkatsizliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â
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