MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Afganistan'da polis kontrol noktasına saldırı: 3 ölü
ABONE OL
04.01.2021 - 10:02 | | AA

Afganistan'da polis kontrol noktasına saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde polis kontrol noktasına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da polis kontrol noktasına saldırı: 3 ölü

Gazne Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Han Siret, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin Gazne'nin 4. Bölgesindeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Siret, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırganların kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

"Dul erkek" kavgası kanlı bitti! Eşinin gözü önünde öldürüldüAdana’da eşinden boşandıktan sonra evlenmek isteyen şahıs, “dul” olduğu için kızın ailesi tarafından istenmeyince çıkan kavgada, ağabey eşinin gözü önünde öldürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seyhan Nehri’ne düştü, işçiler kurtardı

Seyhan Nehri’ne düştü, işçiler kurtardı

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Yılbaşı ikramiyesi nereden alınır, nereye yatacak? Yılbaşı ikramiyeleri - amorti ne zamana kadar alınır?

Yılbaşı ikramiyesi nereden alınır, nereye yatacak? Yılbaşı ikramiyeleri - amorti ne zamana kadar alınır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet