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29.11.2020 - 10:31 | | AA

Afganistan'da saldırı, çok sayıda ölü var

Afganistan’ın Gazne kentinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da saldırı, çok sayıda ölü var

"Tolo news"in haberine göre, Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, Gazne kentinde bir kamu güvenlik binası yakınında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Cumazada, saldırıda 23 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Haberde, saldırının, tamamen patlayıcılarla dolu olduğu belirtilen Humvee türü zırhlı bir araçla yapıldığı ve binada komando birliklerinin bulunduğu kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yokSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grupları ile Covid-19 arasındaki ilişkiye dair, "Hangi kan grubu olursa olsun, her ne kadar çalışmalarda belirli kan gruplarında hastalarda daha nadir olduğu gösterilmiş olsa da tedbirler tüm kan grupları için aynıdır. Kişinin kan grubu ne olursa olsun, kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yoktur" dedi.
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