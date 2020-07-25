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25.07.2020 - 15:38 | | AA

Afganistan'da Taliban saldırılarında bir haftada 46 sivil öldü

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası, son bir haftada Taliban saldırılarında 46 sivilin öldüğünü açıkladı.

Afganistan'da Taliban saldırılarında bir haftada 46 sivil öldü

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, son bir hafta içerisinde Taliban militanlarının 401 saldırı düzenlediğini söyledi.

Söz konusu saldırılarda 46 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Faisal, 93 sivilin de yaralandığını belirtti.

Faisal, sivil kayıpların çoğunun Helmand, Badgis ve Gor vilayetlerinde yaşandığını kaydetti.

Faisal, Taliban'ın böyle saldırılar yaparak Afgan halkına verdiği sözü yerine getirmekte kayıtsız kaldığını vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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