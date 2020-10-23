MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü
ABONE OL
23.10.2020 - 12:26 | | AA

Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü

Haşrud ilçe Kaymakamı Celil Vatandost, basına yaptığı açıklamada, militanların, Haşrud'un Dehmezeng bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. 

Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Vatandost, 6 askerin de militanlar tarafından esir alındığını belirtti. 

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. 

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların son 24 saat içerisinde 24 vilayette saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

 

Artvin’de gökyüzünde ilginç görüntüArtvin'de görülen Lenticular (merceksi) bulut kümesinin dansı gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kendisini aldatan kocası tarafından sokak ortasında darbedildi

Kendisini aldatan kocası tarafından sokak ortasında darbedildi

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

Son dakika... MİT enseledi! Alçak terörist Türkiye'ye getirildi

Son dakika... MİT enseledi! Alçak terörist Türkiye'ye getirildi

Sıradaki Haber