07.03.2020 - 14:23 | | AA
Afganistan'da Taliban saldırısında 7 sivil öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.
Afganistan Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Keşk Rubatsangi ilçesinin Hoca Nur köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Farhad, saldırıda aralarında çocukların bulunduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 sivilin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.