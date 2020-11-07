Afganistan'da ünlü gazeteciye bombalı suikast!

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Mekroyan 4 bölgesinde ünlü gazeteci Yama Siyaveş'in aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi. Faramarz, saldırıda Siyaveş ile 2 arkadaşının yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.