07.11.2020 - 17:09 | | AA
Afganistan'da ünlü gazeteciye bombalı suikast!
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Mekroyan 4 bölgesinde ünlü gazeteci Yama Siyaveş'in aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi. Faramarz, saldırıda Siyaveş ile 2 arkadaşının yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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