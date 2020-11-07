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07.11.2020 - 17:09 | | AA

Afganistan'da ünlü gazeteciye bombalı suikast!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da ünlü gazeteciye bombalı suikast!

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Mekroyan 4 bölgesinde ünlü gazeteci Yama Siyaveş'in aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi. Faramarz, saldırıda Siyaveş ile 2 arkadaşının yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Deprem felaketinde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı böyle görüntülendiİzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Alsancak’ta atıl vaziyette bulunan viyadüğün dev beton blokları, metrelerce yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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