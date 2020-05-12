Afganistan'ın 3 vilayetinde düzenlenen saldırılarda 41 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil, Nangarhar ve Gor vilayetlerinde son 12 saatte düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda 41 kişi hayatını kaybetti.

İlk saldırı sabah saatlerinde Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde gerçekleştirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Üç terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin hepsinin sivil olduğu açıklandı.

Birinci saldırının hemen ardından ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde ikinci saldırı düzenlendi.

Nangarhar'ın Hiva ilçesindeki korucu komutanı Şey Ekrem'in cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda 24 kişi yaşamını yitirdi, 68 kişi yaralandı.

Üçüncü saldırı ise ülkenin Gor vilayetindeki korucu karakoluna düzenlendi.

Taliban militanlarının silahlı saldırısında 4 korucu hayatını kaybederken, 3 korucu da yaralandı.

İlk iki saldırıyı ise üstlenen olmadı.