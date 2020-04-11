CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°brahim Boubacar Keita, ulusa sesleniÅŸÂ konuÅŸmasÄ±nda, Kovid-19'un yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nleme tedbirleri kapsamÄ±nda 500 milyar CFAÂ franklÄ±k (830 milyon dolar) bir fonu yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe sokacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Ãœlkedeki ihtiyaÃ§ sahibi ailelere destek iÃ§in 100 milyar CFA frangÄ±Â ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten Keita, pirinÃ§ ve sÃ¼t gibi temel ihtiyaÃ§ maddelerindekiÂ verginin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸini, nisan-mayÄ±s aylarÄ±nda fakir ailelerin elektrik ve suÂ faturalarÄ±nÄ±n Ã¶deneceÄŸini, bu ailelere 58 bin ton tahÄ±l ve 16 bin ton hayvan yemiÂ ulaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Keita, gelecek hafta baÅŸkent Bamako'dan baÅŸlamak Ã¼zereÂ Ã¼lke Ã§apÄ±nda 20 milyon maske daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Kovid-19'la mÃ¼cadele fonuna 3 maaÅŸÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± beliren Keita,Â hÃ¼kÃ¼met Ã¼yelerini fona baÄŸÄ±ÅŸta bulunmaya davet etti.

Ä°brahim Boubacar Keita, 19 Nisan'da genel seÃ§imlerin ikinci turununÂ dÃ¼zenleneceÄŸini de ifade etti.

Mali'de ilk vakalarÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 25 Mart'tan bu yana 87 kiÅŸininÂ Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. BunlarÄ±n 22'si iyileÅŸirken, 7'si hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Gabon'da baÅŸkent Librevil karantinaya alÄ±ndÄ±



Gabon'un baÅŸkenti Librevil'i de kapsayan geniÅŸ Librevil bÃ¶lgesindeÂ evde kalma-sÄ±hhi karantina uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±lacak.

BaÅŸbakan Julien Nkoghe Bekale, Kovid-19'un yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemekÂ amacÄ±yla 12 Nisan'dan itibaren 15 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re boyunca geniÅŸ Librevil bÃ¶lgesindeÂ evde kalma-sÄ±hhi karantina uygulamasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸini duyurdu.

UygulamanÄ±n gerekirse yenilenebileceÄŸini belirten Bekale, sadece gÄ±da,Â su, temizlik gibi hayati ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± yerlerin aÃ§Ä±k kalacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Julien Nkoghe Bekale, halktan karantinaya uyarak evlerinde kalmalarÄ±nÄ±Â da istedi.

Gabon'da, ilk Kovid-19 vakasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 13 Mart'tan bu yana 44 kiÅŸiÂ enfekte oldu. Bunlardan 1'i hayatÄ±nÄ± kaybederken, 1'i ise saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

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