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02.08.2020 - 21:00 | | AA

Afrika'da bir ilk! Morityus'da tüm corona virüs hastaları iyileşti

Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Morityus'da yeni tip corona virüs (covid-19) hastalarının tamamı iyileşti.

Afrika'da bir ilk! Morityus'da tüm corona virüs hastaları iyileşti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son Kovid-19 hastasının da sağlığına kavuşmasıyla ülkede aktif vaka kalmadığı duyuruldu.

Toplamda 334 vakanın kayda geçtiği ülkede 10 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Şimdilik, Afrika kıtasında tüm Kovid-19 hastalarının iyileştiği tek ülke olan Morityus, 15 Temmuz olarak duyurduğu sınırlarının açılma tarihini 31 Ağustos olarak değiştirmişti.

Ülke, vaka sayısını mayıs ayında da sıfırlamış, 17 gün boyunca yeni hasta kayda geçmemişti.

 

Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele operasyonları kapsamında, son 24 saatte 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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