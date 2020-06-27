Afrika’da corona virüs vaka sayısı 360 bini aştı

Kovid-19'un görüldüğü ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 11 bin 757 artarak 362 bin 616 oldu.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı da son 24 saatte 213 artışla 9 bin 317'ye çıktı.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı ise 175 bini geçti.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 2 bin 620 ölümle Mısır'da görülürken toplam vaka sayılarının yüzde 34'ü, Güney Afrika'da kaydedildi.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ise ölüm rapor edilmedi.

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 257'ye yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 257'ye yükseldi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 174 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 572'ye, vaka sayısının da 9 bin 257'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, 4 bin 14 kişinin iyileştiği ifade edildi.