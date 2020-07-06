MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Afrika'da corona virüs vaka sayısı 480 bine yaklaştı
ABONE OL
06.07.2020 - 03:50 | | AA

Afrika'da corona virüs vaka sayısı 480 bine yaklaştı

Afrika kıtasında, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle vaka sayısı 479 bin 788'e yükseldi.

Afrika'da corona virüs vaka sayısı 480 bine yaklaştı

 

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 620 artarak 479 bin 788'e ulaştı.

Pandemi nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 279 artışla 11 bin 395'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 3 bin 343 ölümle Mısır'da görülürken, Güney Afrika'da 3 bin 199, Cezayir'de 952 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 200 bine yaklaşırken, bu ülkeyi 75 bin 253 vaka ile Mısır, 28 bin 711 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, iyileşen hasta sayısı da 230 bini geçti.

Kuzuları ölen çocuk ''Anne kuzum öldü' diyerek gözyaşlarına boğulduAdıyaman'ın Gölbaşı'da otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı, 22 keçi ise öldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Söz merasimi acı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Söz merasimi acı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Kaçak içki içtiği öne sürülen kişi yoğun bakıma alındı

Kaçak içki içtiği öne sürülen kişi yoğun bakıma alındı

Sıradaki Haber