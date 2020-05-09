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09.05.2020 - 20:56 | | AA

Afrika'da covid-19 vaka sayısı 57 bin 500'ü aştı

Afrika kıtasında corona virüs (covid-19) tespit edilenlerin sayısı 57 bin 500'ü geçti.

Afrika'da covid-19 vaka sayısı 57 bin 500'ü aştı

 

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamada, kıtada son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 719 artarak 57 bin 746'ya yükseldiği bildirildi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 77 artarak 2 bin 151'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 19 bin 351 olduğu kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 503, Cezayir'de 494, Fas'ta 186, Güney Afrika'da 178, Nijerya'da 117, Kamerun'da 108'e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.

İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 346 kişi öldüİngiltere'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 31 bin 587 oldu.İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle  hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 31 bin 587 oldu.
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