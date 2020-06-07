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07.06.2020 - 00:02 | | AA

Afrika'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bini geçti

Afrika genelinde yeni tip corona virüs (covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı.

Afrika'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bini geçti

 

Kovid-19 vakası görülen ülke ve bölgelerdeki verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtasında virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 59'a, vaka sayısı 185 bin 288'e ulaştı.

Kıtada hastalığa yakalanan 83 bin 163 kişi de sağlığına kavuştu.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1198 ölümle kıtanın kuzeyindeki Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 952 ile Güney Afrika, 698 ile Cezayir, 347 ile Sudan ve 333 ile Nijerya izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise "Güney Afrika (45 bin 973), Mısır (32 bin 612), Nijerya (11 bin 844), Cezayir (10 bin 50)" şeklinde sıralandı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 940 bini geçti.

Virüs bulaşan 3 milyon 400 bin 942 kişi iyileşirken 400 bin 836 kişi hayatını kaybetti.

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