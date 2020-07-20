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20.07.2020 - 00:02 | | AA

Afrika'da hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bin 199'a yükseldi.

Afrika'da hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini aştı

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 940 artarak 724 bin 9'a ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 203 artışla 15 bin 199'a çıktı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 5 bin 33 ölümle Güney Afrika'da görülürken, Mısır'da 4 bin 302, Cezayir'de 1078 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 364 bin 328'e ulaştı, bu ülkeyi 87 bin 775 vaka ile Mısır, 36 bin 107 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika’da 383 bin 114 kişi hastalığı yendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
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