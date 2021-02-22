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22.02.2021 - 22:59 | | AA

Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 3 milyon 400 bini geçti

Afrika kıtasında iyileşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısı 3 milyon 400 bini geçti.

Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 3 milyon 400 bini geçti

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 101 bin 587'ye yükseldi. 

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 400 bin 803'e, vaka sayısı da 3 milyon 859 bin 647'ye yükseldi. 

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

NASA, “Perseverance” aracının Mars'a iniş anına ait görüntüleri yayınladıNASA, Mars'ta keşif yapmak üzere gönderilen Perseverance'ın Kızıl Gezegen'e iniş anının görüntülerini yayınladı.
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