Afrika’da kısıtlama felaket olur!

Nitekim araştırmaya katılanların üçte ikisinden fazlası, olası bir 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması durumunda, yeterli yiyecek ve suyu bulamayacaklarını belirtti. Katılımcıların yarısından fazlası ise, iki hafta evde kalmaları durumunda tamamen parasız kalacaklarını da söyledi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (Africa CDC) araştırması, hükümetlerin koronavirüs salgınıyla mücadele için atabileceği adımları belirlemek üzere yapıldı. Merkez, önlemlerin yerel ihtiyaçlara göre uyarlanmaması halinde şiddet olayları ve çatışmalar yaşanabileceği uyarısında da bulundu.

Bu arada Africa CDC’den yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 234 artarak 49 bin 352’ye çıktı. Şimdiye kadar 16 bin 315 kişi de sağlığına kavuşurken, kıtada Kovid-19’dan ölenlerin sayısı ise 116 kişi artarak 1959’a ulaştı. Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun oldu.

Milyonlarca kişi verem olabilir!..

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle milyonlarca insanın verem hastalığına yakalanması bekleniyor. Haberine göre, 2020 ve 2025 yılları arasında 6.3 milyon kadar insanın vereme yakalanması beklenirken, tecrit nedeniyle teşhis konulamadığı ve tedavi işlemleri yürütülemediği için 1.4 milyon kişinin daha hayatını kaybedebileceği tahminleri yapılıyor. Bu durumun veremi sonlandırmak üzere ortaya konan küresel çabayı 5 ile 8 yıl geri götürebileceği kaydediliyor.

Veremi Durdur Ortaklığı’nın genel direktörü Lucica Ditiu, “2013’teki verilere dönmemiz ve pek çok kişinin hayatını kaybetmesi şoke edici” ifadesini kullandı. Halen yetişkinler için verem aşısı mevcut değil, sadece çocuklar için aşı bulunuyor.