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17.08.2020 - 08:27 | | AA

Afrika'da koronavirüs vaka sayılarında korkutan artış

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 123 bin 142'ye yükseldi.

Afrika'da koronavirüs vaka sayılarında korkutan artış

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 999 artarak 1 milyon 123 bin 142 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 295 artışla 25 bin 678'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 11 bin 839 ölümle Güney Afrika, 5 bin 160 ölümle Mısır ve 1370 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 587 bin 345 oldu, bu ülkeyi 96 bin 475 vaka ile Mısır ve 49 bin 68 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 838 bin 452 kişi ise iyileşti.

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