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02.11.2020 - 08:39 | | AA

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1,8 milyonu aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 805 bini geçti.

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1,8 milyonu aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 244 artarak 1 milyon 805 bin 820 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 306 artışla 43 bin 244'e çıktı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 411 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken Mısır'da 6 bin 278, Fas'ta ise 3 bin 762 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ise Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 726 bin 823'e ulaştı, bu ülkeyi 222 bin 544 vakayla Fas ve 107 bin 738 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 472 bin 758 kişi iyileşti.

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