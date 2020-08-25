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25.08.2020 - 12:16 | | AA

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 199 bin 961'e yükseldi.

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı

Koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 795 artarak 1 milyon 199 bin 961 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 223 artışla 28 bin 51'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 159 ölümle Güney Afrika, 5 bin 280 ölümle Mısır, bin 446 ölümle Cezayir'de görüldü.

611 BİN VAKA İLE GÜNEY AFRİKA İLK SIRADA

Morityus'ta aktif koronavirüs vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 611 bin 450, bu ülkeyi 97 bin 478 vaka ile Mısır ve 53 bin 252 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 925 bin 220 kişi ise iyileşti.

 

 

Abdulkadir Selvi'nin muhalefet yorumuGazeteciler Abdulkadir Selvi ve Avni Özgürel CNN Türk'te Uğur Önver'e gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selvi, Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili, muhalefetin iyi bir sınav vermediğini söyledi. Özgürel de, bu konunun Türkiye'de ortak bir mesele olduğu belirterek, 'Bir kere Genel Başkan seviyesinde mesela sayın Kılıçdaroğlu seviyesinde bir tebrik, kutlama ya da memnuniyet ifadesi duymadım ben. Sevinmemiş midir her halde sevinmiştir diye düşünüyorum' dedi.
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