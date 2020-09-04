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04.09.2020 - 12:29 | | AA

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 280 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 281 bin 149'a yükseldi.

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 280 bini aştı

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 889 artarak 1 milyon 281 bin 149 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 296 artışla 30 bin 667'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 563 ölümle Güney Afrika, 5 bin 472 ölümle Mısır, 1529 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 633 bin 15 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 99 bin 425 vaka ile Mısır ve 66 bin 855 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 1 milyon 17 bin 753 kişi ise iyileşti.

“6 aydır bu anı bekledik” diyen Bulgarlar Edirne’deki Ulus Pazarı'na akın ettiBulgaristan’ın korona virüs salgınında Türkiye'den dönüşlerde vatandaşlarına karantina uygulamasını ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasının ardından yüzlerce Bulgaristan vatandaşı sabahın ilk saatlerinden itibaren alışveriş yapmak için soluğu Edirne’nin Ulus Pazarı’nda aldı.
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