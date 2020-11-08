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08.11.2020 - 02:16 | | AA

Afrika'da son 24 saatte yaklaşık 13 bin kişide Kovid-19 tespit edildi

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 879 bini geçti.

Afrika'da son 24 saatte yaklaşık 13 bin kişide Kovid-19 tespit edildi

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 941 artarak 1 milyon 879 bin 20 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 192 artışla 44 bin 876'ya ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 539 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 789, Fas'ta ise 4 bin 197 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 735 bin 906'yı buldu. Bu ülkeyi 252 bin 185 vakayla Fas ve 108 bin 962 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 581 bin 399 kişi iyileşti.

Ankara'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptıBaşkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti,, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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