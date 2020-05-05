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05.05.2020 - 07:00 |

Afrika’da vaka ve ölüm artıyor

Yeni tip koronavirüs vakaları ve buna bağlı ölümlerin, Afrika kıtasında etkisini artırdığı belirtiliyor. Afrika’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Sudan’da 41, Somali’de 31, Çad’da 10’a yükseldi

Afrika’da vaka ve ölüm artıyor

 

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 385 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini, 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu ülkede vaka sayısının 6 bin 336’ya çıktığı, 2 bin 549 kişinin iyileştiği ifade edildi. Afrika kıtasında 41 bin 330 kişide koronavirüs salgını tespit edilirken, 1.701 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya ise, Batı Afrika ülkeleri arasında koronavirüs vaka sayısının en fazla görüldüğü ülke oldu. 200 milyon nüfusa sahip Nijerya’da 15 bin 759 koronavirüs testi yapılırken, 2 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı. Ülkede 68 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
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