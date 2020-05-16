Afrika’nın avantajı gençler

DSÖ’nin Afrika’dan sorumlu biriminin yayımladığı modelde, virüsün bulaşma oranının, dünyanın geri kalanına kıyasla daha düşük, bulaşma hızının da daha yavaş olabileceği, toplam kıta genelinde de ölümlerin 190 bine çıkabileceği ifade ediliyor. Modele göre Afrika ülkelerindeki bir milyarlık nüfusun yüzde 22’si salgının başlamasından sonraki bir yıl içinde virüsü kapabilecek. Ama salgının tamamen sona ermesi ise yıllar alabilir.

Araştırmacılar, kıtadaki genç nüfusun diğer ülkelere göre daha fazla olmasının, virüsün bulaşma oranlarını düşük tutan sebepler arasında olduğunu söylüyor. Ayrıca, ABD ve diğer ülkelere kıyasla obezitenin Afrika’da daha düşük olması da, salgının yayılma hızı ve oranını düşük tutan etkenler arasında.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, kıta genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 75 bin 530’a, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 559’a ulaştı.

Arakan kampında da çıktı

Bangladeş’te 1 milyondan fazla Arakanlı mültecinin olumsuz şartlar altında kaldığı kamplarda ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Kovid-19 teşhisi konulan bir Arakanlı ve kampların bulunduğu Cox’s Bazar’da yaşayan bir Bangladeşli’nin izole edildiği açıklandı. Bangladeş’te şu ana kadar 18 bin 863 Kovid-19 vakası tespit edilirken 283 kişi hayatını kaybetti. Ancak gerçek sayının daha fazla olduğu düşünülüyor. Virüsün, kamplara sıçraması halinde felaket yaşanacağı belirtiliyor.