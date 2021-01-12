Ağır yaralı yavru foku kurtarma operasyonu

Gri yetişkin fokların saldırısında ağır ısırık izleri alan ve ağırlığının yarısı kadar olan yavru fok, hemen barınağa götürüldü. Ama barınak, zayıf ve çaresiz yavrulara saldırdığı bilinen gri foklarla doluydu. Bunun üzerine yavru fok, İngiliz Deniz Yaşamını Kurtarma Derneği’nin organizasyonuyla ve küçük bir uçakla yüzlerce kilometre uzaklıktaki bir başka tedavi merkezine götürüldü. Burada antibiyotik tedavisine alınan ve “Vera” adı verilen yavru fok, taze balıkla besleniyor. Yeterli ağırlığa ulaşınca denize bırakılacak. Uzmanlar onu denizde de takip etmek için mühürleyecek.